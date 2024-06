CUPRA MARITIMA – Il coinvolgimento della comunità locale è stato encomiabile. Ognuno ha aderito all’iniziativa con entusiasmo e generosità, mettendo a disposizione i propri servizi e collaborando attivamente con l’Amministrazione Comunale. Grazie a questo sforzo collettivo, il cast di attori e la troupe di tecnici e operatori del film hanno potuto godere della migliore ospitalità e accoglienza possibile, portando con sé il ricordo di un’esperienza indimenticabile e di un’accoglienza calorosa. A testimonianza di quanto la collaborazione instaurata abbia fortemente contribuito a creare un clima di familiare ospitalità, il soggiorno cuprense è tuttora oggetto di condivisione sui profili social personali del cast e della pagina ufficiale del film.

Il progetto cinematografico, destinato al grande schermo, è stato percepito da tutti come un’opportunità unica per promuovere il turismo e la visibilità del paese. Gli operatori e le associazioni locali non solo hanno contribuito a mettere in luce le bellezze di Cupra, ma hanno anche supportato il tema delicato e importante del film: la storia di Federico Villa, un esempio di energia e capacità di sorridere alla vita nonostante le difficoltà.

Questo spirito di collaborazione tra attività locali, operatori, associazioni e l’Amministrazione Comunale rappresenta la chiave per una valorizzazione efficace e autentica del nostro territorio, delle sue tipicità e del suo vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico.

Anche l’IPSSCS “Nico Ciccarelli” ha attivamente preso parte al progetto grazie ad un incontro tenutosi presso il Cinema Margherita con Federico Villa, protagonista del film, cui è ispirata la storia, e co-sceneggiatore. L’attore ha esposto la sua storia agli studenti, dalla scoperta della malattia e sua progressione, fino alla scelta di non rinunciare alle sue passioni e perseguire il sogno di impegnarsi nello sport, in particolare nella disciplina paralimpica dell’handbike. I giovani, toccati dal suo esempio e dalla sua testimonianza, hanno mostrato interesse e curiosità e hanno ringraziato Federico con un lunghissimo applauso, grati della lezione da lui ricevuta, di non arrendersi mai e di vivere ogni istante della vita in pienezza.