In vista delle Elezioni Europee e Amministrative dell’8-9 giugno a Cupra Marittima

Per votare bisogna aver compiuto 18 anni; essere cittadini italiani o dell'Unione Europea con residenza legale in Italia, o cittadini italiani residenti all'estero; essere registrati come votanti entro i parametri prestabiliti per i cittadini UE votanti in Italia