ATLETICO CENTOBUCHI: Wade, Mbjeshova (1′ st Sharif), Fabi Cannella, Veccia (31′ st Picciola), De Cesaris, Stacchiotti, Zadro (31′ st D’Intino), Pietropaolo (43′ st Traini), Galli (20′ st Liberati), Napolano, Cialini.

A disposizione: Tamburini, Lanzano, Addarii, Di Luca. Allenatore Salvatore Fusco

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Rossini, Perfetti, Cerquozzi, Palacios, Nardacchione, Micheli (6′ st Baccarini), Morbidelli (31′ st Avallone), Giaccaglia (20′ st Perrella), Prosperi (12′ st Ruggeri).

A disposizione: Ciminari, David Nasif, Fiorito, Clemenz, Garofolo. Allenatore Rudi Natali

Arbitro: Gasparoni della sezione di Jesi

Marcatori: 20′ pt Micheli, 13′ st Napolano (R), 16′ st Morbidelli, 24′ st Ruggeri, 40′ st Stacchiotti.

Note. Circa 350 gli spettatori presenti. Ammoniti: Rossini, Wahi, Micheli, Stacchiotti, Sharif, Fabi Cannella, Baccarini.

MARTINSICURO – Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata l’Atletico Centobuchi al “Tommolini” viene sconfitto per 2-3 dal Potenza Picena che passa il turno ed approda in finale.

Pronti e via e al 6′ pt la prima occasione è degli ospiti con Morbidelli che prova la conclusione ma Wade respinge con i piedi. Poco dopo Nardacchione crossa al centro per il colpo di testa di Morbidelli che sfiora di poco il secondo palo. Al 20′ pt arriva il vantaggio del Potenza Picena: Wahi dalla destra trova in area Micheli che con il destro deposita il pallone sul secondo palo per lo 0-1.

Al 28′ pt si vede il Centobuchi: cross di Veccia dalla destra, Cialini colpisce di testa ma Giachetta para. Al 34′ pt ancora i locali con un tiro di Fabi Cannella dal limite ma Giachetta salva ancora. Un minuto più tardi ci prova anche Galli ma l’estremo difensore ospite si supera con un grande intervento. Al 43′ pt ancora Galli si vede negare il gol dal portiere giallorosso.

Nel secondo tempo l’Atletico torna in campo con più grinta e costruisce le azioni più pericolose. Al 13′ st viene assegnato un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Perfetti. Sul dischetto va Napolano che incrocia con il destro e fa 1-1. Dopo neanche tre minuti i giallorossi tornano in vantaggio con Morbidelli che lasciato colpevolmente solo in area fa l’1-2.

Al 24′ st arriva il terzo gol con Ruggeri che di testa supera Wade, 1-3. Al 40′ st si riapre la partita: cross dalla destra di Pietropaolo che trova il colpo di testa vincente di Stacchiotti che fa 2-3. Al 44′ st sfiora il pari la squadra di casa con Liberati che va al tiro dalla lunetta dell’area di rigore e sfiora il palo di pochissimo. Al 49′ st sponda di Stacchiotti per Cialini che prova la conclusione ma la sfera sorvola la traversa.

Dopo cinque minuti di recupero la sfida finisce e l’Atletico Centobuchi esce a testa alta e con molta amarezza dalla Coppa Italia. Il Potenza Picena, dunque, affronterà in finale il Moie Vallesina. Il prossimo appuntamento per i biancazzurri sarà sabato 6 aprile quando affronteranno al “Don Mauro Bartolini” il Monticelli.