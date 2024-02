ASCOLI PICENO – Il prossimo 29 febbraio si celebrerà, come ogni anno, la Giornata Mondiale delle Malattie rare per incentivare la ricerca e sensibilizzare e promuovere l’equità socio-sanitaria e l’accesso alle diagnosi e alle terapie per le persone che vivono con una malattia rara.

Poiché ad Ascoli Piceno, in passato, non si è celebrata una tale giornata, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Ascoli Piceno, d’intesa con il locale Consolato Maestri del Lavoro ha inteso partecipare all’evento per sensibilizzare l’opinione pubblica cittadina verso la tematica, promuovendo, per la giornata del prossimo martedì 27 febbraio la proiezione del film “Ancora volano le farfalle” di Joseph Nenci, in concorso per il David di Donatello 2024. È liberamente ispirato alla storia vera di Giorgia Righi, giovane pesarese affetta da una malattia genetica rara e degenerativa “l’Atassia di Friedreich” che, con la propria forza di volontà, è riuscita a conviverci, superando tutte le difficoltà, senza mai arrendersi e raccontando le sue emozioni nel libro “Vivere Volando”, a cui poi si è ispirato lo stesso regista.

La proiezione del film si svolgerà in due appuntamenti diversi di cui il primo, riservato nella mattinata dalle 10 alle 12 ai ragazzi delle scuole di secondo grado ed il secondo serale, aperto con inizio alle ore 21, all’intera cittadinanza, costo del biglietto € 6,00. In entrambi gli incontri sarà presente Giorgia Righi, con il regista Nenci ed altri attori protagonisti del film (tra cui l’ascolana Giorgia Fiori), che, nel corso dell’introduzione e del commento finale, porterà la sua testimonianza di coraggio e rinascita, nonostante le quotidiane difficoltà della sua grave disabilità. Per l’occasione è stato chiesto al Comune di Ascoli, così come hanno fatto in passato e faranno anche quest’anno altri primari Comuni italiani, di illuminare la facciata del Palazzo dei Capitani del Popolo, per il periodo 27-29 Febbraio, con i colori della giornata Azzurro, Fucsia e Verde. Stante l’importanza di una tale iniziativa si auspica la più ampia attenzione e partecipazione.