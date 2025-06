Piazza del Popolo è una nota piazza in stile rinascimentale situata ad Ascoli Piceno.

Deve il suo nome a Palazzo dei Capitani del Popolo, uno degli edifici più storici della città, caratterizzato dalla torre medievale merlata che si trova proprio in questa piazza.

E’ il luogo simbolico per eccellenza della città, punto di incontro per ascolani e non solo, ideale per fare una passeggiata, sfruttando anche la presenza di esercizi storici del luogo.

Le origini della piazza sono poco chiare, secondo alcune ricostruzioni essa era la sede del Foro della città romana, mentre altre riconducono la zona ad una vecchia area mercantile.

La piazza dopo varie espansioni e cambiamenti nel corso degli anni, assunse l’attuale configurazione architettonica nei primi anni del XVI secolo. Ha una superficie di circa 2500m², è di forma rettangolare e si sviluppa a poca distanza dall’incrocio tra il cardo ed il decumano dell’impianto stradale cittadino.

Piazza del Popolo è stata negli anni anche protagonista a livello cinematografico e non solo, qui sono stati infatti girate numerose scene dei film “Alfredo Alfredo” e “I delfini”, ma ha anche ospitato numerose volte il Festivalbar, tra cui anche la finalissima del 1995.