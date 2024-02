SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato delle aziende del territorio che si sono confrontate in merito alla revoca dei corsi di studio all’IIS Guastaferro e si rivolgono agli organi politici.

“Lettera aperta a:

Presidente della Regione Marche

Presidente della Provincia di Ascoli Piceno

Presidente della Camera di Commercio Regionale Marche

Abbiamo appreso con rammarico, tristezza, e rabbia la decisione di revocare i corsi degli indirizzi di studio Tecnico-Tecnologico “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e “Elettronica ed Elettrotecnica” dell’IIS “Antonio Guastaferro” di San Benedetto.

Molti di noi si sono formati in questo istituto e, in particolare, in corsi di studio analoghi a quelli che avete revocato. Quei corsi sono stati di notevole importanza per noi e per il nostro territorio; possiamo affermarlo non attraverso parole o slogan, ma con i fatti e con le nostre personali storie aziendali. Ci hanno offerto un insegnamento di qualità che ci ha fornito gli strumenti per avviare le nostre attività.

Attività che spesso da piccole officine, si sono trasformate in aziende di medie e grandi dimensioni, che esportano e operano anche al di fuori dei confini nazionali, che sviluppano nuove tecnologie e che contribuiscono all’occupazione del nostro territorio.

Non basta: noi tutti abbiamo fra i nostri collaboratori ex studenti del Guastaferro. Al contrario della retorica dei giovani fannulloni abbiamo sempre trovato persone preparate, curiose e desiderose di apprendere. Qualità che solo un istituto di un certo spessore può dare. Siamo alla continua ricerca di figure professionalmente sempre più specializzate che, a dispetto della vostra insensata disposizione, sono ancora troppo poche. C’è ancora un notevole gap fra la domanda e l’offerta di quelle competenze così necessarie.

Come tutti gli imprenditori – degni di chiamarsi tali – abbiamo lo sguardo rivolto al futuro, alle nuove sfide, alle criticità, opportunità e traguardi che si affacciano all’orizzonte. E ci rendiamo conto che oggi sono indispensabili corsi di studio sempre più avanzati che garantiscano una formazione tecnica di alto profilo così da sostenere i percorsi lavorativi futuri, in un’ottica di long life learning.

I nuovi corsi revocati sono oggettivamente fondamentali per la creazione di professionisti nel settore dell’industria 4.0 così come è evidente a tutti che le competenze di elettronica, elettrotecnica, meccatronica, energia e meccanica siano tra le più ricercate dalle aziende.

Abbiamo appreso che mentre prendevate questa decisione, è stato comunicato con giubilo l’apertura del nuovo liceo del Made In Italy. Ben venga, ma il Made In Italy è un processo che affonda le sue radici nella capacità di connubio fra tecnica e manovalanza, fra teoria e pratica, fra ispirazione e traspirazione delle industrie manufatturiere e artigiane. Sono proprio gli istituti come il “Guastaferro” che plasmano questo perfetto connubio e che danno vita all’industria e all’artigianato del Made In Italy (infatti l’I.I.S. è l’ex I.P.S.I.A., Istituto Professionale di Stato per Industria e Artigianato).

Amministrare e gestire la res publica è sì un onore, ma anche un onere. È un onere servire il proprio territorio e i suoi abitanti e lo è ancor di più farlo nel loro interesse e tenendo conto del tempo che abbiamo solo in prestito dalle generazioni future. Molteplici sono le domande che ci poniamo: a quale idea di società anelate? Quale visione del mondo avete? Pensate al di là delle scadenze elettorali? Lavorate per garantire un ragguardevole benessere, una migliore equità, un più prospero futuro? O siete incatenati ai vostri circoli di partito noncuranti della vostra comunità?

Vogliamo credere che questa vostra decisione derivi da un momento di ottundimento e, per l’immenso affetto che nutriamo per il nostro territorio e il nostro Paese, vi esortiamo a ripristinare i corsi degli indirizzi di studio “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e “Elettronica ed Elettrotecnica” dell’IIS “Antonio Guastaferro” di San Benedetto.

Cordialmente,

Le aziende del territorio:

Firmato

Western CO srl – San benedetto del Tronto

Esa Elettromeccanica srl – Grottammare

Res srl – San Benedetto del Tronto

Ballatori Costruzioni srl – Spinetoli

Meccanotecnica Picena srl- Grottammare

Partner srl – Pagliare

Roland DG Mid Europe – Acquaviva Picena

Centrotermica srl – San Benedetto del Tronto

Linergy srl – Grottammare

TFA Domoelectricfa – Monteprandone

Frigotecnica Internazionale Srl – Grottammare

Ascani Elettrocomm srl – Grottammare

Mercuri Paolo sas – San Benedetto del Tronto

Ksenia Securiti Spa – Grottammare

La Fenice srl – San Benedetto del Tronto”.