SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Centro Territoriale di Supporto per gli alunni con disabilità, con sede presso l’IIS “A. GUASTAFERRO” di San Benedetto del Tronto, con il patrocinio del Lions Club di San Benedetto del Tronto, organizza martedì 6 maggio 2025, alle ore 15:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto il Convegno sul tema “Intelligenza artificiale e nuove frontiere dell’inclusione”, aperto a dirigenti e docenti della Regione Marche.

È possibile iscriversi al convegno tramite il link https://forms.gle/o3f68ibV8kK1SeWD7, fino al raggiungimento della massima capienza dell’aula magna (360 posti).

La dirigente scolastica Marina Marziale afferma: “Le parole “personalizzazione” e “inclusione” vengono spesso accostate agli strumenti di intelligenza artificiale. In questo workshop ragioneremo su un possibile processo di design di esperienze didattiche inclusive sfruttando le caratteristiche della piattaforma askLea.ai, una piattaforma italiana, sviluppata nelle Marche, potenziata da intelligenza artificiale e appositamente progettata per il mondo della scuola e dell’educazione. Attraverso esempi concreti e casi studio, esploreremo come integrare efficacemente questo strumento nella progettazione didattica, tenendo conto delle diverse esigenze di apprendimento presenti in classe”.

Parteciperanno in qualità di relatori Emanuele Frontoni, professore ordinario di Informatica all’Università di Macerata, Emiliano De Mutiis, membro dell’IRCIT (International Research Center for Inclusion and Teacher Training) dell’Università Europea di Roma e Lorenzo Cesaretti, responsabile tecnico di TALENT srl e docente all’Università di Camerino.

Il Convegno si propone di analizzare l’Intelligenza Artificiale quale supporto agli insegnanti e agli alunni con bisogni educativi speciali, anche grazie all’utilizzo di una piattaforma dedicata. Al termine del Convegno è previsto un workshop aperto a 25 dirigenti/docenti per sperimentare sul campo l’uso della piattaforma asklea.ai

“Il Lions Club di San Benedetto del Tronto – ha aggiunto il Presidente Gianni Massimo Balloni – è orgoglioso di patrocinare un convegno che mostra come l’Intelligenza Artificiale possa essere al servizio degli studenti, in questo caso degli alunni con disabilità. Il nostro club da anni organizza incontri per sensibilizzare gli associati e la cittadinanza sull’importanza di conoscere le opportunità che l’IA offre, perché solo in questo modo possiamo utilizzarla a nostro vantaggio e non subirla”.

Per partecipare al workshop dirigenti e docenti dovranno iscriversi al link https://forms.gle/5GysPcropLDDTWU18 e presentarsi dotati di device personale; saranno accettati al massimo 25 iscritti, non più di uno per Istituto, salvo disponibilità.