SAN BENEDETTO – Il messaggio del ragazzo:

“Sono un studente della scuola IIS “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto e desidero segnalare un grave disagio che stiamo vivendo. In alcune aule della scuola, durante le piogge, l’acqua penetra dai soffitti, rendendo molto difficile, e in certi casi impossibile, e molto pericoloso fare lezione. Per documentare la situazione, abbiamo realizzato un breve video che mostra chiaramente le condizioni in cui ci troviamo a lavorare e studiare”.