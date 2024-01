SAN BENEDETTO – All’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Guastaferro” sono ai blocchi di partenza due indirizzi importantissimi per la città di San Benedetto e il suo territorio: “Meccanica, meccatronica e energia” ed “Elettronica e elettrotecnica”.

Grazie all’approvazione della Regione Marche, i due nuovi indirizzi contribuiranno ad arricchire l’offerta formativa e permetteranno ai tanti studenti provenienti delle zone limitrofe e dal vicino Abruzzo di intraprendere un percorso di istruzione tecnica di qualità, molto richiesto dalle aziende del territorio sia locale che nazionale.

La Dirigente, Marina Marziale, esprime soddisfazione per l’importante novità che permette di aprire le porte anche agli studenti che vogliono conseguire profili tecnici di elevato profilo: “Grazie all’approvazione di questi indirizzi sarà possibile ampliare l’offerta formativa dell’Istituto che da oltre sessant’anni forma personale tecnico specializzato, in perfetta sinergia con quanto richiesto dalle aziende del territorio e dalla stessa Confindustria, garantendo ai nostri alunni e alle nostre alunne una crescita culturale personale di qualità oltre ad un migliore e più rapido riscontro lavorativo”.

I nuovi indirizzi puntano a creare una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, con una specifica curvatura verso la robotica, l’automazione industriale, la domotica, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale e la realtà virtuale, sviluppando competenze spendibili sia nel mondo del lavoro che universitario.

La preparazione è orientata principalmente alla professione di perito meccanico meccatronico o elettronico ed elettrotecnico, alla prosecuzione in percorsi di specializzazione tecnica superiore o agli studi universitari in campo tecnico-scientifico.