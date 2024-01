ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi (35′ st Sharif), Fabi Cannella, Veccia (21′ st Cialini), Lanzano, Stacchiotti, Zadro (21′ st D’Intino), Pietropaolo, Galli, Picciola (13′ st Napolano), Liberati.

A disposizione: Tamburini, Mbjeshova, Di Luca, Fares, Addarii. Allenatore Salvatore Fusco

POTENZA PICENA: Giachetta, Wahi, Rossini, Micheli, Cerquozzi, Clemenz, Perrella (37′ st Baccarini), Vecchione, Prosperi (24′ st Morbidelli), Giaccaglia (16′ st David Nasif), Ruggeri (46′ st Pietrani).

A disposizione: Ciminari, Baldoncini, Avallone, Nardacchione, Garofolo. Allenatore Maurizio Francucci

Arbitro: Tavani della sezione di Jesi

Marcatori: 25′ pt Clemenz, 38′ st Napolano, 48′ st Stacchiotti.

Note. Ammoniti: Di Francesco, Clemenz, Fabi Cannella, Prosperi, Pietropaolo, Stacchiotti, Napolano, Micheli, Galli, Sharif. Espulsione diretta per Di Francesco, espulso per doppia ammonizione Wahi. Recupero: 2′ + 7′.

MARTINSICURO – Dopo una grande gara l’Atletico Centobuchi strappa tre punti fondamentali ancora una volta in rimonta vincendo per 2-1 contro il Potenza Picena.

Un primo tempo di grande livello quello dei ragazzi di Fusco che pronti e via trovano subito una grande occasione da gol: è il 2′ pt quando Liberati in area di rigore si vede salvare un tiro sulla linea di porta a Wahi. Subito dopo, al 4′ pt, succede la stessa cosa: Liberati scarta Giachetta, va alla conclusione e sulla linea salva Rossini. All’8′ pt altra bella trama dei biancazzurri che vede protagonista Galli che dal limite fa partire il sinistro ma Giachetta respinge in angolo.

Al 16′ pt ancora Galli pericoloso: ottimo cross dalla destra di Filipponi che in area pesca il numero 9 e impatta la sfera molto bene di testa ma è ancora Giachetta a dire di no. Al 18′ pt si vedono gli ospiti in avanti: conclusione di Ruggeri dal limite dell’area che Camaioni respinge prontamente in angolo. Al 25′ pt arriva il vantaggio del Potenza Picena: dalla corsia di sinistra, a pochi metri dall’area di rigore, Clemenz calcia il pallone dopo una ribattuta e trova un gran gol all’incrocio dei pali. Si va a riposo sullo 0-1.

Il secondo tempo vede ancora i giallorossi in avanti con Micheli che prova una conclusione dai 30 metri e sorvola la traversa. All’11’ pt trattenuta di Wahi in area su Liberati, l’arbitro fischia ma assegna un calcio di punizione. Al 20′ st Vecchione viene servito da Clemenz, prova il tiro con il mancino ma finisce al lato di poco. Al 30′ st altro episodio a sfavore dei biancazzurri: altra trattenuta in area, questa volta su Cialini, ma il direttore di gara lascia proseguire.

Al 38′ st arriva il pareggio dell’Atletico Centobuchi: mischione in area e dopo un batti e ribatti si avventa sul pallone Napolano che con il destro deposita in rete per l’1-1. Al 43′ st ripartenza del Potenza Picena con Morbidelli che dopo essere stato servito, calcia in porta ma Camaioni sbarra la porta. Al 43′ st gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Wahi. Sul successivo calcio di punizione arriva il sorpasso del Centobuchi: Napolano mette un gran pallone in mezzo e Stacchiotti di testa fa 2-1, facendo impazzire il settore di casa.

Dopo 7 minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine della gara e l’Atletico Centobuchi trova una vittoria meritata salendo a 29 punti in classifica. Il prossimo appuntamento sarà sabato 20 gennaio in trasferta contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio.