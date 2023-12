CENTOBUCHI – Nuovo ingresso nello staff del Settore Giovanile: sarà Luigi Zaini il nuovo allenatore del Giovanissimi. Contestualmente la società ha comunicato che l’allenatore Andrea Ferrante, che ha seguito fino ad oggi la squadra Giovanissimi, guiderà la squadra Allievi.

Di seguito il comunicato.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente che Luigi Zaini sarà il nuovo allenatore della squadra Giovanissimi (annata 2009).

Mister Zaini, ascolano doc classe, allenatore in possesso del patentino Uefa A, ha alle spalle oltre trent’anni di panchine. Nella stagione 87′-88′ esordisce alla guida della Bella Napoli, compagine di Terza categoria.

Tanto settore giovanile per il tecnico: Juventina, Sambenedettese, Ascoli, Fiorenzuola, ma anche ha svolto il ruolo di allenatore in seconda in prima squadra con Samb e Giulianova.

Nel 08′-09′ torna tra i grandi con l’Avis Ripatransone in Prima Categoria, e in seguito Cuprense in Promozione poi il salto in Eccellenza con Grottammare e Tolentino, prima di approdare in Serie D con la Folgore Veregra fino ad arrivare all’esperienza con il Monticelli nella scorsa stagione”.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi comunica ufficialmente che l’allenatore dei Giovanissimi (annata 2009), Andrea Ferrante, passerà alla guida tecnica della squadra Allievi”.