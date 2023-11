CENTOBUCHI – L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante classe 1988 Giordano Napolano.

Il calciatore ha calcato i campi di Serie C con le maglie di San Marino, Val Di Sangro e Cosenza, al suo curriculum si aggiungono molteplici campionati di Serie D tra tutti con la Sambenedettese, dove ha vinto un campionato di Serie D, Foligno, Pineto, Giulianova e Porto d’Ascoli, dove ha vinto un campionato di Eccellenza.

Nella sua carriera vanta oltre 400 presenze segnando più di 100 gol.

Napolano sarà già disponibile per la gara interna contro il Monticelli.

“Sono molto felice di essere qui, è un ambiente sereno dove si può fare calcio in maniera ottimale. Conoscevo qualche compagno e il mister, non di persona ma per fama. Sono a disposizione per fare il massimo con questi colori e toglierci ancora belle soddisfazioni”.