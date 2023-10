SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Grandi, Neziri (34′ st Vicomandi), Smerilli, Iuvalè, Raschioni, Trombetta, Di Gennaro (41′ st Murazzo), Frinconi, Ricci (8′ st Petrarulo), Venturim (15′ st Felloussa), Frascerra (45′ st Marcelli).

A disp. Marani, Marcelli, Perticarini, Shakaj, Tacchilei. All. Mengoni.

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (20′ st Picciola), De Cesaris, Stacchiotti, D’Intino (15′ st Zadro), Pietropaolo, Galli, D’Angelo, Cialini (15′ st Liberati).

A disp. Tamburini, Lanzano, Mbjeshova, Delli Compagni, Marcozzi. All. Fusco.

Arbitro: Uncini della sezione di Jesi.

Reti: 11′ st Frascerra, 17′ st Petrarulo, 28′ st D’Angelo, 50′ st Stacchiotti.

Note. Espulso De Carolis al 34′ st per proteste; Ammoniti: Veccia, Ricci, D’Angelo, Pietropaolo, Galli.

CUPRA MARITTIMA – Grande cuore dell’Atletico Centobuchi che sotto di due reti aggancia il pareggio portando a casa un bel punto. Tutto succede nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato in cui entrambe le squadre hanno occasioni di sbloccarla. Pareggio giusto per quello mostrato in campo da due compagini toste e vogliose del risultato pieno.

Al quarto d’ora punizione per i locali della cui battuta si incarica Venturim, bravo Camaioni a dire no. Al 32′ pt palla in profondità di Di Gennaro per Frascerra che con il mancino conclude ma l’estremo difensore biancazzurro si supera con un colpo di reni deviando in angolo. Al 33′ pt traversa di Raschioni con un colpo di testa. Al 35′ pt cross di Filipponi dalla destra, colpisce di testa Galli, ma il tiro finisce sopra la traversa.

Al 1′ st Frascerra recupera palla e riparte verso la porta, prova il destro ad incrociare ed esce di un soffio affianco al palo. Al 11′ st la Sangiorgese passa in vantaggio: cross di Iuvalè dalla destra sul primo palo, Frascerra si fa trovare pronto e deposita in rete sul secondo palo. Al 17′ st raddoppio dei padroni di casa: Neziri serve sul primo palo Petrarulo che di testa trafigge Camaioni.

L’Atletico Centibuchi però non molla e continua a creare. Al 24′ st Zadro dalla destra pesca Picciola che conclude, bravo Grandi a respingere in angolo. Al 28′ st l’Atletico accorcia le distanze con Galli che allarga sulla sinistra per D’Angelo che di piatto gonfia la rete. Al 30′ st una punizione di Petrarulo fa la barba al palo. Al 48′ st la squadra di Mengoni si divora il doppio vantaggio: Petrarulo riparte e solo contro Camaioni spara altissimo. Al 50′ st il Centobuchi pareggia: cross di Galli, spizzata di Stacchiotti e ancora un punto nel cassetto.