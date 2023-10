ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella (45′ st Delli Compagni), Veccia, De Cesaris, Lanzano (12′ st Picciola), D’Intino (27′ st Zadro), Pietropaolo, Galli, D’Angelo, Cialini (17′ st Liberati).

A disp. Tamburini, Mbjeshova, Stacchiotti, Cavallin, Madonna. All. Fusco.

APPIGNANESE: Pettinari, Gesuelli (45′ st Giampaoli), Zitti, Pietrantonelli (21′ st Carbonari), Argaglia, Fagiani, Tarquini, Lasku, Raponi, Medei (10′ st Mannucci), Stura (10′ st Gagliardini E.).

A disp. Monteverde, Galassi, Gagliardini N., Carboni, Ceresani. All. Giulianelli.

Arbitro: Ferretti della sezione di Ascoli Piceno (Assistenti: Censori di San Benedetto del Tronto – Zela di Ancona).

Note. Spettatori 200 circa; ammoniti: Zitti, Tarquini, Pietrantonelli, mister Giulianelli; Camaioni, Picciola. Recupero: 3’+5′.

MARTINSICURO – L’Atletico Centobuchi affronta tra le mura amiche l’Appignanese, che a dispetto della classifica, che chiama ultimo posto, ha saputo farsi valere e ha contenuto gli attacchi avversari fino a un quarto d’ora dalla fine.

Parte subito in avanti il Centobuchi con D’Angelo che già al 2′ pt dalla sinistra conclude a botta sicura, bravo Pettinari a deviare in corner. La lancetta fa altri due giri e un cross di D’Intino dall’area fa gridare al gol, ma la sfera rimbalza sul palo interno e poi la difesa ospite spazza via. Al quarto d’ora una botta dalla distanza di Veccia viene respinta da Pettinari. Al 19′ pt Raponi spedisce un diagonale che Camaioni blocca. Al 34′ pt Cialini ci prova dal limite dell’area piccola, miracolo di Pettinari che respinge di piede. Al 37′ pt ancora Raponi di poco alto.

Il secondo tempo è abbastanza equilibrato fino a quando mister Fusco opta per i cambi. Al 34′ st Picciola riceve dalla destra e mette il pallone in mezzo di testa per Galli che in area deve solo depositare in rete ed è 1-0. Due minuti dopo è ancora il quarantatreenne biancazzurro a spedire un diagonale di poco fuori. Al 45+2′ st Liberati sigla il raddoppio per i padroni di casa con un diagonale dal limite dell’area che non perdona e fa 2-0.

Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine e l’Atletico Centobuchi sale ad 11 punti in classifica. Il prossimo appuntamento in campionato sarà in trasferta sabato 28 ottobre contro la Sangiorgese Monterubbianese.