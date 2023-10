MONTEMONACO – Montemonaco è fra i paesi colpiti dal sisma del 2016, anche la Chiesa di San Lorenzo ha subito danni. Sono stati svolti lavori di restauro che, però, nonostante l’inaugurazione, sembrano tutt’altro che completati. Questo è quanto ci è stato segnalato da un residente.

A oltre due mesi dalla fine dei lavori e dalla conseguente inaugurazione ufficiale della Chiesa di San Lorenzo, ben poco sembra essere stato ristrutturato dopo il sisma del 2016.

Entrando nella Chiesa si nota subito la mancanza delle famose lastre scolpite in pietra arenaria, risalenti all’inizio dell’anno Mille, così come balza subito all’occhio il mancato completamento dei lavori di restauro in diversi punti del luogo di culto. La cosa forse più grave, tuttavia, è la mancanza della statua di San Lorenzo, rimossa per consentire un agevole completamento dei lavori e mai più tornata al suo posto.

Al quadro, già desolante di suo, si aggiunge l’evidente incuria per la sicurezza del sito. La porta adiacente la cripta è coperta da due tavole di legno malmesse da cui possono facilmente entrare sia animali sia eventuali malintenzionati. Come se non bastasse la Chiesa è immersa nell’oscurità totale durante le ore notturne, dato che la corrente elettrica è stata interrotta.

Agli avventori del luogo sacro viene detto che il sito è inagibile, il che stride ancora di più con l’inaugurazione ufficiale di oltre due mesi fa, evento che ha visto coinvolte anche personalità di spicco, come il vescovo della Diocesi di San Benedetto Monsignor Carlo Bresciani.

La comunità di Montemonaco non riesce a spiegarsi il perché di tutto ciò. L’annunciato completamento ufficiale dei lavori suona molto come la classica beffa oltre al danno agli occhi di una comunità che, stando così le cose, può solo affidarsi ai ricordi per non dimenticare l’importanza di un luogo tanto significativo.

Ecco le foto.