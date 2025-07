SAN BENEDETTO – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione inviata alla nostra redazione dai residenti e commercianti di Piazza Ancona e dintorni:

In piena stagione estiva, con la presenza di turisti e attività commerciali a pieno regime, l’Amministrazione Comunale ha autorizzato l’esecuzione di lavori stradali di forte impatto ambientale a ridosso di un’importante area pedonale, proprio nei pressi di un noto bar della zona centrale di San Benedetto.

Le operazioni, condotte da una ditta privata, generano emissioni sonore insopportabili e polveri sottili che compromettono gravemente la qualità della vita dei residenti e l’accoglienza dei visitatori. Una situazione paradossale che dimostra una totale mancanza di rispetto per il tessuto sociale e turistico della zona.

È incomprensibile come si possa pianificare un intervento così invasivo proprio nei mesi centrali dell’estate, quando la priorità dovrebbe essere garantire vivibilità, decoro e attrattività al centro cittadino. Se i lavori erano necessari, ci si chiede perché non siano stati programmati in un periodo meno sensibile, o almeno effettuati in orari meno impattanti.

I cittadini e gli operatori della zona chiedono chiarimenti all’Amministrazione Comunale e invitano gli organi di stampa, i rappresentanti delle istituzioni e le associazioni di categoria a prendere atto di quanto sta accadendo.

Serve maggiore programmazione, rispetto e attenzione per chi vive e lavora nella nostra città.