Al via ufficialmente la sfida per assegnare il titolo di “Marciapiede più brutto del Piceno”. Invitiamo i nostri lettori a segnalare con foto (specificando città e via) i marciapiedi più malmessi dei Comuni del territorio.

A fine anno, in base ai vostri commenti e alle reazioni, decreteremo il vincitore dell’edizione 2025. Nella speranza che questo possa sollecitare le amministrazioni locali a porre rimedio a situazioni che, in alcuni casi, restano invariate da anni.

Invia la tua segnalazione via email a info@rivieraoggi.it o commenta sotto i post dedicati sui nostri canali social.

Che vinca… il peggiore!

Dopo la segnalazione di ieri del marciapiede disastrato davanti al Comune di San Benedetto (LEGGI QUI) oggi un’altra papabile “vincitrice” ci segnala il marciapiede sulla statale di Grottammare, da anni in condizioni pietose.

«È da tre anni che abbiamo un marciapiede in queste condizioni e nessuno interviene – ci scrive una cittadina grottammarese – L’amministrazione se ne disinteressa completamente. I pedoni sono costretti a camminare in mezzo alla Nazionale perché il passaggio è impraticabile. Dall’altro lato, le radici degli alberi hanno sollevato il lastricato. Uno schifo.»

La segnalazione si unisce ad altre lamentele simili, emerse anche in passato, che chiedono interventi tempestivi di manutenzione e messa in sicurezza. Resta ora da capire se l’amministrazione comunale prenderà in carico il problema e con quali tempi.