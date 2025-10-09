SAN BENEDETTO – Niente di grave perchè di marciapiedi in condizioni disastrate ce ne sono tanti a San Benedetto ma l’ennesima segnalazione va presa in considerazione perchè riguarda quello davanti al Municipio e ha già causato almeno un incidente ad una persona che è finita al Pronto Soccorso. Ha preferito non chiamare in causa l’Amministrazione per eventuali responsabilità e va elogiato.

Sarà però il caso di sistemarlo perchè un altro incidente potrebbe costare denaro pubblico.