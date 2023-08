GROTTAMMARE – “Cambia il sindaco ma i problemi purtroppo restano. Anzi, si sono incancreniti e dimostrano l’incapacità di questa amministrazione a risolverli”. Inizia così la nota stampa di Gian Filippo Straccia, membro di “Comunità in Movimento per Grottammare”.

Le critiche all’amministrazione partono dal nuovo lungomare: “Riaperto alla cittadinanza il 25 aprilescorso, nelle piazze le mattonelle stile Gaudí mostrano dei problemi, infatti nei giorni scorsi sono stati fatti degli interventi per cercare di ovviare. Vediamo che le altre mattonelle presentano un colore innaturale, sembrano sporche, dando l’impressione che di trovarci di fronte ad una opera pubblica che necessita di un restyling”.

Oltre ad esprimere dubbi sulla comodità delle nuove panchine e sulla realizzazione delle parti in cemento, Straccia si sofferma sulla riduzione del numero dei parcheggi a seguito dei lavori: “I lavori che hanno interessato il lungomare e alcune vie del centro hanno portato ad una riduzione notevole di parcheggi la cui mancanza in questi giorni si fa sentire”.

Accuse anche sulle zone lontane del centro: “Se il centro è questo, le periferie non stanno meglio, ci sono strade che non si asfaltano da anni e presentano una quantità di buche ed evitarle diventa impossibile. In questo caso, il termine caro a questa amministrazione è incuria. Vista la recente riconferma della bandiera Fiab per la qualità e quantità di percorsi ciclabili, segnaliamo il tratto di pista ciclabile del lungomare verso Cupra. Superato il primo ponte si va nella terra di nessuno, una illuminazione fioca con i punti luce non tutti funzionanti che rende difficoltoso usufruirne”.

“Grottammare è il Paese dei Balocchi dove va tutto bene: del resto anche la maggioranza è anomala, forse esperienza unica del nostro Paese una coalizione che va da Italia Viva a Rifondazione Comunista. Non riusciamo a capire il collante che che regge questa maggioranza, anche se al suo interno si evidenziano comportamenti ed atteggiamenti che denotano quasi la presenza di una lista civica formata da due partiti”, conclude Straccia.