GROTTAMMARE – “I lavori in corso sul lungomare stanno creando danni alle palme come già a suo tempo alle pinete”. Il comitato cittadino Restyling torna a criticare l’amministrazione comunale sul rifacimento del lungomare, definendo i lavori come “modifiche senza criterio”.

L’accusa, in questo caso, è di uno scarso rispetto del verde: “Ci riferiamo in particolare al palmeto situato alla fine di viale Garibaldi – afferma straccia -. Sono settimane che le sue radici sono lasciate in bella vista, in attesa di creare un’aiuola che le contenga. In queste condizioni il palmeto sicuramente soffre e noi siamo preoccupati per la sua sorte”.

Considerazioni simili anche per le pinete cittadine: “Se la sorte delle palme ci preoccupa, non possiamo rimanere zitti sui tagli di pini avvenuti lo scorso marzo per far posto alla piazza di accesso al mare, sita alla fine di corso Garibaldi. Infatti, nonostante la ripiantumazione della scorsa primavera, oggi non possiamo non notare che l’incuria delle pinete, che ha contraddistinto l’operato ‘ambientalista’ dell’amministrazione comunale in questi ultimi anni, ha depauperato il lungomare”, conclude Straccia.