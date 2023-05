GROTTAMMARE – La candidata sindaco alle prossime elezioni comunali Alessandra Manigrasso, certificata Movimento 5 Stelle, insieme al candidato consigliere Gian Filippo Straccia, presidente del comitato cittadino “Restyling”, stanno svolgendo incontri pubblici in diversi quartieri della città.

“Giovedì 4 maggio, presso il bocciodromo Valtesino, abbiamo ascoltato con attenzione alcuni residenti e le loro giuste lamentele – scrivono in una nota Manigrasso e Straccia – perché hanno visto installare ad un centinaio di metri dal centro ludico sportivo ed a pochi metri da una abitazione un traliccio dell’altezza di 30 metri per la futura installazione di impianti radioelettrici anche 5G. Noi siamo a favore dell’evoluzione tecnologica ma realizzata in modo consapevole e razionale”.

Manigrasso e Straccia sottolineano come: “Più volte abbiamo chiesto un immediato aggiornamento del piano comunale antenne (mozione presentata a gennaio 2020) perché ci avrebbe permesso di agire nel modo più opportuno e offrendo il miglior servizio senza rischiare inutili installazioni. Il sindaco è primo e diretto responsabile della salute dei cittadini e in base al principio precauzionale può e deve garantire il suo territorio con installazioni ben pianificate e realizzate. Di fronte a questa nuova installazione torniamo a chiedere con sollecitudine che il piano delle antenne venga adeguato. Qualità della vita non è solo cura del verde e riciclo dei rifiuti, qualità dell’aria e dell’acqua, oggi è anche prestare una particolare attenzione ad un eventuale inquinamento elettromagnetico”.