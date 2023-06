CENTOBUCHI – Altro colpo in entrata per l’Atletico Centobuchi sempre dal Castel Di Lama: arriva in biancazzurro l’esterno ex Samb Ivan D’Angelo.

Segue il comunicato del club.

“L’A.S.D. Atletico Centobuchi è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno classe 1990 Ivan D’Angelo.

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, arriva dal Castel Di Lama ed ha un passato anche con le maglie della Sambenedettese, Fermana, Martinsicuro e Grottammare.

“Ho sempre pensato che Centobuchi sia una bella realtà. – sono le prime parole del nuovo arrivato Ivan D’Angelo. – Il fatto di aver firmato qui è grazie al direttore che negli ultimi anni mi ha sempre cercato. Conosco molti giocatori avendo giocato con loro in passato e credo che possiamo raggiungere dei risultati importanti. La società ha creduto in me e spero di poter ricambiare la loro fiducia. Non vedo l’ora di iniziare, forza Centobuchi!”