Cinema Margherita di Cupra Marittima, la programmazione dal 23 al 28 marzo

In programma "Miracle" di Jang Hoon Lee, "L'ultima notte di Amore" di Andrea Di Stefano, "Everything Everywhere all at once" di Dan Kwan e Daniel Scheinert e, per la rassegna "Margheritaoff", il film "Anton Cechov" di René Féret

di Elvira Apone