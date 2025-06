GROTTAMMARE – Comincia, a partire dal 30 giugno, l’appuntamento fisso del Cinema in Giardino, un’occasione per ritrovarsi, raccontarsi e scoprire storie sempre nuove. Proiezioni quasi tutte le sere per vivere momenti di condivisione, grazie a un’arte capace di far incontrare culture e generazioni in un’esperienza collettiva.

Evento speciale sarà quello del 15 luglio, quando sarà presente Guido Chiesa che presenterà il suo ultimo lavoro “Per amore di una donna”, premiato come Miglior Film al Bari International Film Festival.

L’evento del cinema all’aperto giunge quindi alla sedicesima edizione e per il terzo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura, i film italiani ed europei avranno il prezzo speciale di 3,50€.