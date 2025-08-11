GROTTAMMARE – Il NurSind (sindacato delle professioni infermieristiche) di Ascoli Piceno ha annunciato il patrocinio all’anteprima nazionale del film L’ultimo Turno, in programma martedì 19 agosto alle ore 21:30 presso il Cinema in Giardino di Grottammare.
Diretto da Petra Biondina Volpe, presentato in prima mondiale alla Berlinale 2025, L’ultimo Turno racconta, con realismo e intensità, la storia di un’infermiera in servizio in un reparto di chirurgia, impegnata in un turno notturno segnato da emergenze, carenza di personale e decisioni complesse. Il film offre uno spaccato autentico della quotidianità degli infermieri, mettendo in luce il peso delle responsabilità, la solitudine operativa e la dedizione che caratterizzano questa professione, troppo spesso trascurata dalle istituzioni.
Biglietti disponibili presso NurSind Ascoli Piceno (posti gratuiti riservati agli iscritti).
Lascia un commento