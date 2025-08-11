“Cinema in giardino” a Grottammare. El Paraìso, con il regista Enrico Maria Artale

Il regista Enrico Maria Artale e i protagonisti Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco faranno tappa a Grottammare con il tour di presentazione di EL PARAÍSO, domenica 21 luglio, alle 21.30 presso il Cinema in Giardino per salutare e interagire con il pubblico al termine della proiezione del film

di alicespina