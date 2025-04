CUPRA MARITTIMA – Nelle feste di Pasqua, il Cinema Margherita propone due film diversi per tono e pubblico, ma uniti da uno sguardo profondo sull’essere umano e sul mondo: La gazza ladra di Robert Guédiguian e Moon – Il panda, pensato per i più piccoli ma capace di parlare anche agli adulti.

La gazza ladra, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita il 17 aprile, segna il ritorno di Guédiguian nel quartiere marsigliese dell’Estaque, anima del suo cinema. Al centro c’è Maria (Ariane Ascaride), una badante affettuosa e un po’ contraddittoria: si prende cura degli anziani, ma ruba piccole somme per far fronte ai debiti del marito e garantire un futuro migliore al nipote. Attorno a lei, un mondo di volti noti e nuovi, tra sogni, dolori, amori e segreti. È un film che parla con delicatezza e sincerità di solidarietà, fragilità, speranza. Un cinema che osserva l’umanità senza giudicarla, e che sa emozionare senza retorica.

Moon – Il panda, invece, è un racconto d’avventura e formazione immerso nella natura del Sichuan, perfetto per la Giornata della Terra ( 22 aprile). Il giovane Tian Zhao, più abituato ai videogiochi che ai boschi, viene spedito con la sorella dalla nonna in montagna. Qui fa amicizia con un cucciolo di panda smarrito e, tra paure e scoperte, impara ad ascoltare sé stesso e gli altri. È un film che parla ai bambini ma tocca anche gli adulti, con immagini autentiche e un messaggio ecologico forte e chiaro: il contatto con la natura ci cambia, ci insegna qualcosa di prezioso.

Due film diversi, un invito comune: lasciarsi coinvolgere da storie sincere, capaci di farci riflettere con leggerezza e calore. Perché il cinema, quando è fatto con cuore, non ha età.