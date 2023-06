SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sulla scia dei numerosi successi professionali ottenuti in oltre dieci anni di esperienza imprenditoriale, per la Dienpi arriva ora un ulteriore riconoscimento di assoluto prestigio, a conferma della bontà del percorso intrapreso da uno dei marchi più prestigiosi del fashion made in Marche.

L’azienda sambenedettese specializzata nella ricerca, progettazione e produzione di accessori per calzature, pelletterie e abbigliamento è stata infatti premiata nell’ambito del 51° evento Industria Felix, promosso lo scorso mercoledì 14 giugno a Foligno (PG) dall’omonimo trimestrale in supplemento con Il Sole 24 Ore.

Affidabilità finanziaria, competitività a livello gestionale e sostenibilità i tre fattori che hanno determinato il prestigioso riconoscimento concesso a Dienpi, premiata con l’Alta Onorificenza di Bilancio insieme ad altre 9 aziende marchigiane, altre 9 abruzzesi, 21 umbre, 9 toscane, 12 del Lazio e 13 dalla Sardegna.

«Sono orgogliosa di ricevere il premio Industria Felix, per il valore che ha e per i valori che noi rispettiamo nel nostro lavoro quotidiano e che ci hanno portato a riceverlo – dichiara l’amministratrice unica Doriana Marini, che insieme al socio Andrea Scaltritti ha preso parte alla cerimonia di premiazione a Palazzo Trinci -.

Dedico questo riconoscimento a tutto il team, che ringrazio per la professionalità e la dedizione dimostrate ogni giorno. Siamo convinti che il lavoro non possa prescindere dalla responsabilità sociale e dalla solidarietà: essere performanti in ambito gestionale e affidabili dal punto di vista finanziario è importante, ma si tratta di traguardi raggiunti conseguendo il Rating di Legalità, sostenendo numerose onlus sul territorio, lavorando per la sostenibilità ambientale e, in piena pandemia, riconvertendo parte della produzione in un dispositivo medico per l’inclusione delle persone sorde».

Grande soddisfazione espressa anche dalla CNA di Ascoli Piceno, che da anni condivide un percorso di sviluppo in chiave sostenibile con le aziende picene del fashion, sostenendo le istanze di innovazione espresse da Dienpi e accompagnando l’azienda nel suo sviluppo imprenditoriale.

«Siamo orgogliosi di poter affiancare quotidianamente un’autentica eccellenza del territorio, che ai successi in campo professionale ha saputo abbinare un’intensa attività sul piano sociale e della sostenibilità – affermano Francesco Balloni e Arianna Trillini, rispettivamente direttore e presidente della CNA di Ascoli Piceno – Oltre a premiare l’impegno e la passione di Doriana, Andrea e della loro squadra, l’Alta Onorificenza di Bilancio concessa a Dienpi dimostra ancora una volta quanto la filiera della moda sia estremamente importante per il nostro Paese, evidenziando la necessità di sostenere e promuovere imprese virtuose e apprezzate in tutto il mondo, proprio come Dienpi».