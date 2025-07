SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il concorso ha visto una partecipazione in crescita rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando l’interesse crescente per il fashion design emergente. In palio, oltre ai premi, la possibilità per i vincitori di formarsi direttamente con i maestri artigiani della moda marchigiana.

La serata ha brillato per la qualità delle proposte, frutto di creatività, sperimentazione e rigore sartoriale. Un vero ponte tra formazione e artigianato, che CNA Picena conferma di voler consolidare come occasione di crescita per giovani designer e imprese locali. La giuria è composta da figure di rilievo come Antonio Franceschini, Marta Jane Alesiani, Emiliano Bengasi, Alessandro Bianchini e Pierfrancesco Bontempi.

Il gran finale di Fashion Mood si terrà questa sera nella suggestiva cornice di Piazza Kursaal. Dalle ore 21:30, le eccellenze del fashion CNA, imprese e stilisti artigiani del Piceno e delle Marche, porteranno in passerella capi, gioielli, calzature e opere d’arte sartoriale di grande pregio.

Sarà una serata animata da Milena Miconi e Marco Moscatelli, che guideranno un evento dove moda, musica e cultura si intrecciano tra performance artistiche e momenti di spettacolo. Saranno oltre 50 i protagonisti coinvolti, per una passerella all’insegna del prestigio e della bellezza made in Piceno.

Di seguito i video con le parole della sottosegretaria Lucia Albano e della vicesindaca di San Benedetto Laura Camaioni