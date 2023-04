CIVITANOVA MARCHE – Ha del clamoroso quanto successo nella gara 1 dei play-out di Serie D tra Civitanova e Grottammare vinta nel finale dai padroni di casa per 69-67. Nel finale si è verificato un grave errore tecnico da parte della terna arbitrale in quanto è stato convalidato un canestro da tre punti a tempo scaduto.

Segue comunicato del Grottammare Basketball congiunto con la Sambenedettese Basket.

“Adesso Basta! È con profonda rabbia che siamo costretti come Consigli Direttivi di Grottammare Basketball e Sambenedettese Basket a denunciare l’ennesimo sopruso subito in questa stagione sportiva.

Investendo soldi e passione; abbiamo provato a restituire dignità alla pallacanestro nell’estremo sud delle Marche, dopo tanti anni di oblio, in un territorio probabilmente al di fuori dei confini regionali nella cartina geografica “appesa” negli uffici Fip in Strada Vecchia del Pinocchio, Ancona.

Quanto avvenuto nella gara 1 del Playout tra Civitanova e Grottammare non è accettabile.

Grottammare Basketball ha perso per un canestro da 3 punti arrivato a tempo scaduto ma incredibilmente convalidato. Il video della partita evidenzia inequivocabilmente come con il cronometro azzerato il pallone fosse ancora saldamente nelle mani del giocatore Tappatà.

Il secondo arbitro sig. Giorgi incredibilmente convalidava e successivamente confermava la decisione dopo essersi confrontato con sig.ra Marcozzi addetta ai 24 secondi.

Si ricorda che per la gara in oggetto non era presente un addetto al cronometro “ufficiale” ovvero designato dalla federazione (sebbene originariamente designato così come visibile sul sito federale nella sola giornata del 26 aprile).

Inoltre dal video si evince che l’addetto ai 24 secondi azionava il cronometro di tiro anche in occasione dell’ultima azione di gioco nonostante l’atleta del Civitanova conquistava il rimbalzo con soli 4 secondi e 6 decimi da giocare.

Come può essere stata determinante per la conferma di un palese errore il parere di chi in quel frangente stava già sbagliando azionando un’attrezzatura che a quel punto doveva rimanere spenta e non utilizzata?

Quanto avvenuto va a falsare ancora di più questo campionato così come altri gestiti dallo stesso comitato regionale. Come si può chiedere alle società un’ organizzazione professionistica anche per un campionato di serie D (obbligo di due dirigenti per le gare in casa che devono essere in possesso di abilitazione ottenuta svolgendo un corso, obbligo di medico ecc…), quando vengono omologate ufficialmente gare con risultati diversi da quelli ottenuti sul campo per guasto al referto elettronico, quando vengono date squalifiche o inibizioni per rapporti arbitrali totalmente menzogneri o quando viene stravolta la formula del torneo di c gold a 5 giornate dal termine e con “mercato” già chiuso.

Come si possono chiedere tasse gara e costi federali sempre maggiori quando vengono mandati allo sbaraglio arbitri non all’altezza e non si vuole far nulla per migliorare le cose?

Grottammare Basketball comunica che il proprio capitano Nathan Marino ha immediatamente apposto la propria firma sul referto per inoltrare istanza avverso il risultato della gara al termine della stessa e chiede che venga ristabilita una parvenza di giustizia e di regolarità disponendo la ripetizione della gara.

Grottammare Basketball e Sambenedettese Basket comunicano che, in caso contrario, sentiti anche i propri giovanissimi atleti ancora una volta vittime di tutto questo, si riserverà ogni azione in ogni sede sportiva e civile e qualsiasi forma di protesta compreso il ritiro dal campionato di serie D e da tutti i tornei di Fip Marche”.