SAN BENEDETTO – Fine settimana senza gare ufficiali per l’Infoservice Sambenedettese Basket nel campionato Interregionale di Serie C Abruzzo Molise Marche. La partita contro il Roseto sarà recuperata Mercoledì 21 febbraio alle ore 21.

I rossoblù di Coach Tempera sono ora attesi da un doppio turno casalingo contro Teramo Basket (Sabato 3 febbraio ore 18:30) e Torre de’Passeri (Sabato 10 Febbraio ore 18:30), gare fondamentali per proseguire la rincorsa ad un posto nei playoff.

Proseguono nel frattempo i campionati del settore giovanile Unificato Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket.

Nel campionato Interregionale Under 19 Gold, i rossoblù, dopo un 2023 avaro di vittorie, hanno ottenuto due successi consecutivi grazie al nuovo Coach Marco Borgognoni. I rossoblù affronteranno L’Aquila in casa nella terza giornata di ritorno.

Hanno concluso il loro campionato invece gli atleti dell’Under 17 Eccellenza. Non è riuscita l’impresa ai rossoblù di Coach Piero Bianchi che sono stati sconfitti nel doppio confronto dal Lanciano (punteggio aggregato 160 a 120). I rossoblù hanno dimostrato che il gap, evidente ad inizio stagione, si è notevolmente ridotto tanto che avrebbero potuto conquistare con merito il match di andata, se non fosse stato per un arbitraggio che ha pesantemente condizionato la gara.

Doveroso fare congratulazioni e in bocca al lupo alle formazioni vincitrici con pieno merito del campionato Roseto Academy e Unibasket Lanciano, due settori giovanili di altissimo livello con cui è stato un onore poter competere, che rappresenteranno l’Abruzzo nella Fase di Interzona.

La Sambenedettese Basket parteciperà invece alla Coppa Abruzzo Under 17 Eccellenza con inizio previsto per la fine del mese di Febbraio.

Trionfo invece per Grottammare Basketball nel campionato Under 15. I biancocelesti di Coach Borgognoni con la vittoria ottenuta contro Giulianova 58 a 43 conquistano la vittoria del proprio girone con una giornata di anticipo da imbattuti. I biancocelesti di Grottammare Basketball si giocheranno il Titolo regionale con le prime due formazioni provenienti dai gironi B e C.

Concludono il girone di andata al secondo posto i più piccoli dell’Under 13 di Grottammare Basketball. Campionato che verrà nei prossimi due mesi messo in stand-by per far posto al trofeo Junior Nba dove i giovani cestisti sono stati abbinati ai Toronto Raptors.

Proseguono anche le attività e i Tornei Minibasket organizzati dal Comitato Fip Abruzzo; in particolare Grottammare Basketball ospiterà per Mercoledì 31 gennaio un concentramento valevole per il Campionato Aquilotti FIP.