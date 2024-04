GROTTAMMARE – Grande risultato per i ragazzi del Grottammare Basketball: i giovani biancocelesti si sono aggiudicati il Campionato Regionale Under 15 Abruzzo. La squadra di Coach Borgognoni ha dominato la competizione vincendo 16 delle 18 gare giocate.

Segue la nota della Società:

«Grottammare Basketball è Campione Regionale Under 15 Abruzzo. Un risultato straordinario per i biancocelesti che chiudono il campionato con 16 vittorie su 18 incontri disputati in un torneo di alto livello che ha visto fronteggiarsi le migliori formazioni iscritte ai tornei Silver e Gold.

Con questo risultato Grottammare Basketball porta sempre più in alto il nome della “Perla dell’Adriatico”, città che per la prima volta si fregia di un titolo giovanile FIP.

Ancora dunque un trofeo per il settore giovanile unificato Sambenedettese Basket Academy (dopo la conquista della Coppa Abruzzo Under 17 Eccellenza) che vede una proficua collaborazione tra le società Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket ed Acquaviva Basket guidate dall’eccellente lavoro del responsabile del settore giovanile Marco Borgognoni.

Una collaborazione frutto della passione di dirigenti e soci che sta sempre più facendo parlare di sé in riviera per gli ottimi risultati raggiunti e per la qualità di allenatori e strutture offerte, differenziandosi nettamente da quei modelli di business che vedono i giovani come fonte di profitto e non come fine dell’attività svolta con professionalità e soprattutto competenza.

Questo il roster dei Campioni di Grottammare Basketball:

Calvaresi Leonardo, Capriotti Alessio, Carinelli Lorenzo, Casarella Francesco, Curi Aurelio Renato, Del Zompo Rocco, Ferretti Francesco Maria, Filipponi Mattia, Genova Daniel Antonio, Malatesta Juan Sebastian, Marcelli Matteo, Pulcini Matteo, Ramon Diego, Spencer Thomas, Veccia Riccardo. Capo Allenatore Marco Borgognoni, Assistente Allenatore Fabio Verdecchia, Preparatore Atletico Marina Cappelli».