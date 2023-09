ACQUAVIVA PICENA – Grande novità per tutti gli sportivi: dalla competenza e dalla passione di Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball e Martinsicuro Basket nasce Acquaviva Basket, per promuovere la pallacanestro per la prima volta anche nella “Rocca”.

Sambenedettese Basket nasceva nel 2016 per riaccendere la passione per la pallacanestro nella Riviera delle Palme dopo anni di difficoltà. In pochissimo tempo ha raggiunto il campionato interregionale di Serie C Gold e riportato una squadra sambenedettese a giocare nei campionati giovanili nazionali di eccellenza dopo oltre un decennio. Da una costola della Sambenedettese Basket nasceva nel 2020 Grottammare Basketball, progetto che aveva portato anche nella Perla dell’Adriatico la professionalità e la competenza nei corsi di Basket e Minibasket. Nell’estate 2023 nasceva Martinsicuro Basket espandendo il proprio progetto nella “Prima Spiaggia d’Abruzzo”.

Il legame cestistico tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena è rimasto forte fin dai primi anni ’80. La squadra rivierasca infatti lasciò l’angusto ed ormai inadeguato impianto delle scuole Moretti in favore del nuovo Palazzetto dello Sport di Acquaviva per ben 5 stagioni, ovvero fino alla costruzione dell’attuale Palaspeca.

Adesso, dopo oltre 30 anni torneranno a rimbalzare i palloni da basket nel palazzetto di Acquaviva Picena con i corsi Minibasket di Acquaviva Basket con il responsabile tecnico Raul Cardenas. Acquaviva Basket organizza due open day completamente gratuiti mercoledì 27 settembre e venerdì 29 settembre alle ore 15.