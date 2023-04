Infoservice Sambenedettese Basket – Porto Sant’Elpidio Basket 63-107

Infoservice Sambenedettese Basket: Veronesi 12, Marino 6, Di Monte 5, Bortnikovs 17, Mittica 20, Maiorana Liga 3, Del Zompo, Castorino, Llukacej. All. Roncarolo

Porto Sant’Elpidio: Morresi 16, Boffini 15, Torresi 8, Cappelletti 3, Sagripanti 14, Ciampaglia 24, Olivieri 6, Cappella 12, Spernanzoni 3, Marilungo 2, Meraglia 4. All. Ramini

Parziali: 24-31, 15-28, 19-24, 5-24.

Progressivi: 24-31, 39-59, 58-83, 63-107.

Usciti per 5 falli: nessuno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si conclude con una sconfitta il Campionato di Serie C Gold per la Infoservice Sambenedettese Basket battuta 63-107 dal Porto Sant’Elpidio Basket al PalaSpeca.

Coach Roncarolo conferma il quintetto iniziale delle ultime gare schierando Veronesi, Bortnikovs, Mittica, Maiorana Liga e Llukacej.

I rossoblu non partono benissimo e si ritrovano sotto di dieci punti ma con grande caparbietà e con l’intento di riprendere la partita si portano a -4 grazie ai canestri realizzati e ad un ispiratissimo Bortnikovs autore di tanti punti. A pochi minuti dall’inizio esce Llukacej per infortunio muscolare. Il Porto Sant’Elpidio, però, sfrutta le lacune difensive dei padroni di casa e allungano nel punteggio portandosi sul 24-31 al break.

Nel secondo quarto coach Roncarolo riorganizza le idee e i suoi ragazzi rientrano con grande grinta cercando di diminuire lo svantaggio. Negli ultimi minuti, però, la Samb molla la presa causa la stanchezza ed i pochi cambi a disposizione così la formazione di coach Ramini si porta a riposo sul 39-59.

Una bella parentesi quella dell’intervallo dove tutto il settore giovanile della Sambenedettese Basket, venuto a giocare nel pre-partita per la festa del Minibasket e del settore giovanile e per supportare i rossoblu, ha ricevuto le uova di Pasqua dell’associazione “MichelePerTutti”. L’intero ricavato delle uova è stato devoluto in beneficenza proprio dalla società rossoblu ed è destinato alla onlus per aiutare i bambini con disabilità.

Tornando alla gara, nel terzo quarto la formazione di Roncarolo prova a dare il tutto per tutto ma gli ospiti continuano ad allungare il proprio vantaggio terminando il periodo in vantaggio per 58-83. Nel quarto quarto c’è spazio anche per i giovani Del Zompo e Di Monte. Al termine della gara il Porto Sant’Elpidio può festeggiare la vittoria portandosi a casa i due punti, concludendo la stagione a 20 punti.