SAN BENEDETTO – L’Infoservice Sambenedettese Basket incassa a Venafro la sesta sconfitta consecutiva, ma il risultato e l’opaca prestazione dei rossoblù passano purtroppo in secondo piano rispetto a quanto accaduto nel corso del match, giocato in un ambiente ostile.

Nel corso del primo quarto di gioco abbiamo infatti assistito a degli ignobili insulti razzisti da parte della tifoseria locale che ha attaccato l’atleta Mandel Tongue Zuko, invitandolo a “tornare nel canile” nel momento in cui lo stesso Mandel realizzava un canestro (insulto poi ripetuto anche successivamente in un’altra realizzazione).

Certe espressioni e certi epiteti sono inaccettabili in qualsiasi ambito, ma in particolare nel mondo dello sport che dovrebbe promuovere invece i valori di inclusione e rispetto. Siamo certi che la società del Venafro sia pienamente d’accordo con quanto sopra scritto e siamo certi che faranno in modo di isolare questa minoranza e bandirla dal proprio palazzetto.

Per la cronaca il match si è concluso sul punteggio di 92 a 58 in favore del Venafro con i rossoblù capaci di rimanere in partita per il solo primo periodo di gioco. L’Infoservice Sambenedettese tornerà in campo per la Seconda giornata della fase ad orologio giovedì 4 aprile alle ore 21 al Palaspeca per la sfida contro il Pescara.

Venafro Basket: Mwana Nzita 16, Valvona 2, Paulinus 21, Dekic 19, Minchella 12, De Santis R., Tamburrini 10, Romanelli 5, Bandera, Barbato 5, De Santis G. 2. Sambenedettese Basket: Attili 6, Ancillai, Ndoj, Williams 7, Maiorana Liga, Castorino ne, Bassetti 7, Sgura 16, Tongue Zuko 8, L’Innocente 14.

Parziali: 21-14, 26-11, 21-15, 24-14.