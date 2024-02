SAN BENEDETTO – L’Infoservice Sambenedettese Basket comunica, con dispiacere, l’Interruzione del rapporto di collaborazione con Raul Cardenas sia come atleta che come collaboratore con il Settore Minibasket.

Purtroppo le esigenze della società e le esigenze personali e familiari del signor Raul Cardenas non sono risultate più compatibili e, dopo lunghe riflessioni, si è deciso insieme di interrompere il percorso intrapreso.

Il consiglio direttivo ringrazia Raul Cardenas per l’impegno dimostrato e per l’attaccamento alla maglia che ha permesso alla squadra di essere in lotta per un posto nei playoff.

Il signor Raul Cardenas è, dunque, attualmente free agent e disponibile per trovare una nuova collocazione senza che nulla sia dovuto all’ Infoservice Sambenedettese Basket.