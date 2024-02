SAN BENEDETTO – Il primo acquisto è la guardia inglese, con passaporto tedesco, Matthew John Williamson, classe 1999. Matthew ha disputato ben 5 stagioni nella BBL il massimo campionato britannico con le maglie dei Cheshire Phoenix e dei Worcester Wolves. Nel 2022/23 si è trasferito in Germania a Bamberga con la maglia del Regnitzal Baskets. Williamson va, dunque, a rimpiazzare lo slot destinato all’atleta straniero. Il club rossoblù è al lavoro per permettere il perfezionamento delle pratiche di trasferimento internazionale nel minor tempo possibile.

Torna invece in rossoblù il playmaker classe 2003, Elia Castorino. Il giovane nato in provincia di Varese è cresciuto nella Pallacanestro Verbano prima di trasferirsi alla Sambenedettese, per lui è un gradito ritorno in rossoblù dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia del Nereto in Divisione Regionale 1.