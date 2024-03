CHIETI – Trasferta amara per la Samb di Coach Tempera: i rossoblù crollano nel finale e vengono sconfitti per 84-66 a Chieti.

Segue il comunicato della Società:

«Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese Basket che gioca alla pari per oltre 30 minuti contro la terza in classifica prima di crollare nel finale. I rossoblù pagano purtroppo le precarie condizioni fisiche di alcuni giocatori che eroicamente scendono in campo “infiltrati” e il perdurare dell’assenza del miglior giocatore della stagione dei rossoblù Bassetti.

Sul campo del Chieti dopo una partenza difficile i rossoblù di Coach Tempera erano capaci di rispondere e di lottare su ogni possesso riuscendo addirittura a passare in vantaggio sul 48-51 di metà terzo quarto. Nel quarto periodo sul 56-55 finivano purtroppo le energie e il match si chiudeva sull’84-66 per il Chieti.

L’Infoservice Sambenedettese chiuderà la stagione regolare Sabato 9 Marzo contro Campli. Occorrerà lavorare in settimana per integrare al meglio in squadra i nuovi innesti e recuperare infortunati ed acciaccati in questo periodo di stagione sfortunato».

Magic Basket Chieti: Lopukhov 15, Alba A., Gialloreto 16, Scanzano 6, Tartaglione, Di Flavio 21, Mastrodomenico 6, Vincitorio 6, Festa ne, Alba M. ne, Dosic 14, Italiano.

Sambenedettese Basket: Attili 19, Ancillai 7, Del Zompo ne, Ndoj 3, Williamson 2, Maiorana Liga ne, Castorino, Bassetti ne, Sgura 17, Tongue Zuko 18, L’Innocente.

Parziali: 20-11, 15-22, 21-18, 28-15.