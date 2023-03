SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svoltanella mattinata di venerdì 17 Marzo la conferenza stampa del progetto “Spazi (in)formali” a cura dell’Associazione Temporanea di Scopodi scopo CULT, rete composta da 8 associazioni del territorio.

Hanno partecipato alla conferenza stampa Laura Camaioni (assessore al Commercio ed Attivita Produttive), Andrea Sanguigni (assessore Politiche Giovanili e Sociale) e una delegazione dell’ATS CULT composta da: Michele Palmiero (Prima Persona Plurale), Marina Brancaccio (Fotocineclub Sambenedettese), Meri Caponi (Jonas San Benedetto) e Andrea Fiorilli (Alda Aps).

“Siamo contentissimi di aver avviato questa collaborazione con l’associazione CULT – introduce l’assessore Sanguigni – , perchè è necessaria per il nostro territorio e per i nostri giovani, per ripartire un po’ dal basso. ”

“La prima Location Sarà il Mercato Ittico – illustra l’assessore Camaioni – Abbiamo pensato a questa location per valorizzare il luogo , il pescato i nostri pescatori. Il Mercato Ittico non è solo il lugo dell’asta, ma vogliamo che sia un luogo di aggregazione e di incontro per tutto il giorno”