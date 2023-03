Tornano i Teatri Invisibili a San Benedetto. Cinì: “Quest’amministrazione, a differenza di quella precedente, ci ha riaperto le porte”

Di seguito il calendario completo. L'ideatore Piergiorgio Cinì, del Laboratorio Re Nudo, spiega ai microfoni di Riviera Oggi: "Non è facile investire per la cultura ma speriamo che gli amministratori, Sindaco in primis, capiscano l'importanza della nostra iniziativa e decidano di sostenerla in maniera sempre più significativa"

di Mauro Vannini