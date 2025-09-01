SAN BENEDETTO – Venerdì 5 settembre alle ore 18:30, andrà in scena presso il circolo “Mare Bunazz” il recital “Poi spuntò l’alba. La resistenza della poesia”.

Lo spettacolo sarà un percorso tra musica e parole dedicato alla poesia della Resistenza italiana e delle altre resistenze combattute dai poeti in alcune parti del mondo. Saranno letti da Piergiorgio Cinì ed Enrico Piergallini testi di Fortini, Pasolini, Lussu, Calamandrei, Gramsci e di poeti palestinesi, africani e afgani, accompagnati dalla fisarmonica di Sergio Capoferri.

Gli autori si sono espressi così:” Chi intende approfondire questo argomento è costretto ad una faticosa ricerca tra vecchie pubblicazioni degli scorsi decenni o rare e preziose antologie di piccole case editrici. Così abbiamo deciso di svolgere questo lavoro di ricerca e di dare ad esso una veste teatrale, per raggiungere un pubblico più vasto. Sarà anche l’occasione per documentare come la poesia sia stata strumento di resistenza alle guerre e all’oppressione in altre parti del mondo, fin dentro la nostra contemporaneità”.

Lo spettacolo è ad ingresso libero e sarà replicato il 16 settembre, sempre alle ore 18,30, nella libreria “Rinascita” di Ascoli Piceno.