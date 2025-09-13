SAN BENEDETTO – È stata inaugurato nella mattina di sabato 13 settembre il viale intitolato ad Andrea Pazienza, alla presenza della Giunta Comunale, delle autorità cittadine e dei fratelli del celebre fumettista Michele e Mirella Pazienza.

Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto nel 1956, è stato un fumettista, pittore e disegnatore italiano considerato uno degli artisti più rappresentativi e innovativi del Novecento. Il suo lavoro, pur affrontando tematiche complesse, ha rivoluzionato il linguaggio del fumetto in Italia, portandolo al di fuori dei confini dell’intrattenimento e trasformandolo in un veicolo di espressione artistica, politica ed esistenziale. Andrea Pazienza è venuto a mancare nel 1988, all’età di 32 anni.

“La denominazione di Viale Pazienza di questo percorso rappresenta la naturale estensione della passeggiata del Molo Sud, costellata dalla presenza di decine di opere pittoriche e scultoree, che hanno fatto di questo percorso un unicum a livello nazionale – ha spiegato – il Sindaco Antonio Spazzafumo – È come se Andrea Pazienza, che da sambenedettese amava questa città, questo mare, questi profili naturali che aveva anche riprodotto in alcuni suoi indimenticabili lavori, ci accompagnasse verso le opere del Molo Sud che anch’esse traggono spunto da elementi naturali per far crescere dalla pietra figure umane, soggetti, sensazioni.”

” Andrea da quando non c’è più è sempre più presente e questo ci fa molto piacere – ha ricordato il fratello di Andrea Michele. Questo tratto del lungomare è stupendo, è veramente più panoramico, è un tratto da cui il lungomare si vede tutto e di questo lungomare, di questo tratto e di questo molo ho potuto mantenere vivo il ricordo, nel tempo in quanto Andrea più volte lo ha raffigurato. Ci sono anche delle fotografie che mi sono sempre presenti e che mi legano a questo posto, a questo luogo nello specifico in maniera particolare e così avrebbe fatto anche a lui”

“Posso solo ringraziare anch’io, è una giornata speciale – ha commentato la sorella Mirella – io sono molto emozionata che sia stato intitolato questo tratto di lungomare ad Andrea chiude veramente il cerchio perché i due luoghi del cuore di Andrea erano San Benedetto e San Menaio, abbiamo un lungomare sia lì che qui e questo è un tratto bello e legato alla sua storia, ai suoi ricordi. Grazie a tutti, grazie.”