SANBENEDETTO- Si è tenuta nella Sala Consiliare di San Benedetto del Tronto, nella mattinata del 18 ottobre la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione dei “Teatri Invisibili”. La rassegna è promossa dal Laboratorio Teatrale Re Nudo.

L’incontro ha visto la partecipazione del Sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, del Vicesindaco di Grottammare, Lorenzo Rossi, del Coordinatore AMAT, Raimondo Arcolai, e dei rappresentanti della compagnia, Piergiorgio Cinì e Riccardo Massacci

Il direttore Artistico Piergiorgio Cinì, anima storica della compagnia, ha ripercorso il lungo e non sempre facile cammino del progetto, sottolineando l’importanza di un teatro che non sia mero intrattenimento.

“Ci vuole tanta passione e convinzione nel fatto che questo sia uno dei pochi spazi, non solo regionali, in cui è possibile vedere certi tipi di spettacolo – ha spiegato Cinì – La definizione di ‘invisibili’ nacque come auto ironica, per rivendicare una visibilità che nei circuiti tradizionali per certe compagnie non c’è. Anche quest’anno avremo spettacoli di qualità e cerchiamo di privilegiare quelli che in maniera intelligente, ironica e divertente facciano pensare e ragionare. Non ci piace l’intrattenimento fine a se stesso. Noi amiamo il teatro, che deve mantenere la sua forma originaria di assemblea civile in cui le persone entrano, ascoltano, discutono ed escono in qualche modo cambiate da un’emozione condivisa.

Raimondo Arcolai dell’AMAT ha confermato la storica partnership: “Il progetto si è totalmente radicato nel territorio e nelle città dove si è svolto. I Teatri Invisibili fungono da ‘momento di scoperta’ per attori e progetti che successivamente hanno ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale”

Durante la presentazione, sono stati ricordati anche figure storiche come Battista Perotti e Massimo Massacci, che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione degli spazi culturali a San Benedetto, nella fattispecie all’Ex Gil e al Concordia, mantenendo vivo il teatro a San Benedetto.

Di seguito la locandina dell’evento con il Programma: