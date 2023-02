SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova Pillola News incentrata sulla domenica del Girone F di Serie D, che ha offerto verdetti importanti e anche alcune sorprese.

Nel video in primo piano il commento alla 23esima giornata. Di seguito la classifica:

Porto d’Ascoli che ritrova gol, vittoria e soprattutto il bel gioco che già si era intravisto nelle gare di Fano e di Vasto ma che non hanno dato i risultati sperati. Il merito migliore del Porto d’Ascoli è stato però quello di crederci soprattutto quando la porta sembrava ormai stregata. Orange che con questa vittoria scavalcano Fano e Matese agguantando il 5° posto, ovvero l’ultimo che consente l’accesso ai Play Off.

Samb che entra invece nella zona play out, dopo una prestazione incolore contro il Pineto che ha dato origine ad un pareggio per 0-0 giusto. A far discutere è stato il triplice fischio del direttore di gara che ha interrotto i rossoblu lanciati a rete nel finale.

Parlando delle altre squadre marchigiane non è stata sicuramente una giornata positiva per Montegiorgio e Fano, sconfitte entrambe per 2 reti a 0 rispettivamente contro Nuova Florida e Roma City. Granata che falliscono l’esame di maturità dopo aver battuto il Pda nella scorsa giornata e vedono allontanarsi la zona play off, mentre il Montegiorgio resta a 25 punti, in zona play out.

Non si sono invece fatte male Vastese e Termoli, all’Aragona è finita 1-1 ed è un punto che non permette a nessuna delle due di tirarsi fuori dal una zona bassa ora caldissima con 6 squadre tutte nel giro di 5 punti.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti l’appuntamento è a domani con Scienziati nel pallone ore 18.45.