SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento con il giornalismo di qualità.

Giovedì 22 dicembre, dalle ore 9,30 alle ore 12, presso l’Aula Magna dell’IIS “A. Guastaferro” di San Benedetto del Tronto, le classi quinte dell’Istituto e le classi dell’Indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” incontreranno il cineoperatore e giornalista RAI Claudio Speranza, testimone dei grandi eventi del ‘900, dagli anni ‘50 al crollo delle torri gemelle del 2001. Presenterà il regista e produttore Umberto Croci, ex studente dell’Istituto.

Un incontro formativo non solo per gli studenti dell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”, dove si

studiano le discipline multimediali come grafica, fotografia e audiovisivo, ma anche per gli studenti che dovranno affrontare il prossimo esame di Stato, per comprendere meglio la storia recente. Fortemente voluto dal professor Andrea Rosati, coordinatore dell’indirizzo grafico-audiovisivo, e dalla Dirigente scolastica, la professoressa Marina Marziale, questo evento, al quale sono invitati tutti i lavoratori nel settore del giornalismo e gli insegnanti delle discipline storiche, permetterà di conoscere meglio Claudio Speranza, nato ad Ascoli Piceno nel 1937, primo cineoperatore ad essere riconosciuto “giornalista”, testimone di 50 anni di storia, che ha raccontato i cambiamenti avvenuti nel modo di fare informazione e di riprendere gli eventi, passando, con l’avvento di Internet, dal sistema analogico a quello digitale.

Per informazioni e prenotazioni: 0735-780525 o via mail a apis01400t@istruzione.it.