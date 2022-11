SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il successo della serata d’apertura, sabato scorso, con lo spettacolo “EDF” a cura de “La Bottega del Teatro”, continua la manifestazione dei Teatri Invisibili al Concordia.

Ad andare in scena, ieri sera 4 novembre, Il Laboratorio Teatrale Re Nudo con il recital “Quante storie”. Tratto dal libro “Racconti con le ali” di Chiara Bellabarba, che è anche voce recitante. Tra leggerezza e malinconia, lo spettacolo si muove sul filo della fantasia. La narrazione diventa metafora di passioni e fragilità reali, ricordi e percezioni che prendono la forma di un racconto che, attraverso la sensibilità e la delicatezza, trova il proprio punto di svolta.

Quante storie: il soldato ed il cane ferito, la gatta innamorata, la giovane maestra di campagna, le parole del libro che prendono vita come nelle sfumature della voce di Piergiorgio Cinì, che con maestria ed esperienza, interpreta il testo come se lo dipingesse su di una tela, creando quell’atmosfera che solo a teatro si può trovare. A far da contrappunto alla recitazione le note della fisarmonica del maestro Sergio Capoferri, che a tratti si lascia andare in qualche assolo, oppure accompagna il canto appassionato di Beatrice Bellabarba, in uno spettacolo in cui teatro e musica dal vivo si fondono.

Il prossimo appuntamento dei Teatri Invisibili, questa sera alle 21 “Sandro” a cura del Teatro dell’Argine, spettacolo d i teatro e vignette interpretato da Andrea Santoanastaso