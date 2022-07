“Harry Shindler, davvero un uomo incredibile. Per me un grande onore essere qui per il suo 101° compleanno. Sono venuto a San Benedetto per ringraziarlo”

Anche l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Lord Edward Llewellyn, fra le personalità intervenute alla cerimonia per il 101° compleanno del veterano inglese che ancora vuole lottare. Brexit e alleanze internazionali gli altri temi trattati col nostro giornale.