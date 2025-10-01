SAN BENEDETTO – Riviera Oggi ha avuto l’onore di incontrare Lord Edward Llewellyn, ambasciatore britannico in Italia, in visita a San Benedetto. L’incontro si è svolto presso il ristorante Il Rustichello, simbolo della tradizione culinaria sambenedettese, dove l’ambasciatore è stato accolto da Gioia Gordon e suo figlio Stefano Mascaretti (che solo pochi mesi fa erano stati ospiti di Re Carlo durante la sua visita a Roma LEGGI QUI). Ci ha tenuto particolarmente ad essere nella nostra città nonostante i numerosi impegni istituzionali: proprio mentre pubblichiamo questa intervista, è già in viaggio per Helsinki.

Un incontro piacevole e ricco di spunti, avvenuto proprio pochi giorni prima dell’annuncio ufficiale del suo nuovo prestigioso incarico da Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Regno Unito, a conferma di una carriera diplomatica di altissimo profilo. Dopo un discorso ai presenti in sala, tutti britannici residenti nel Piceno, Edward Llewellyn ha accettato di rispondere ad alcune domande sull’attualità internazionale, il rapporto tra Italia e Regno Unito, il ricordo di Harry Shindler e alcuni spunti più personali sul nostro Paese.

Ambasciatore, siamo in un luogo molto amato dai sambenedettesi: il Ristorante “Il Rustichello”. Che impressione le ha fatto la nostra città e, se posso permettermi, c’è già un piatto che ha conquistato il suo palato? So che la diplomazia ha le sue regole, ma almeno sul menù di oggi tra bauletti e gesuiti può sbilanciarsi?

Qui è tutto buonissimo, non saprei scegliere una pietanza più buona delle altre (afferma con grande diplomazia sorridendo, ndr). Mi ricordo molto bene quando sono venuto qui per il compleanno di Harry Shindler (era il suo 101° compleanno VEDI QUI), il nostro veterano britannico, purtroppo, recentemente scomparso. Ho mangiato qui pochi anni fa con Gioia ed è stato sempre tutto buonissimo. Sappiamo tutti che il cibo e la cucina italiana sono una delle meraviglie di questo Paese.

A proposito di Shindler, che non verrà mai dimenticato per il suo impegno nel ricostruire le storie dei soldati alleati caduti in Italia (tra cui il padre di Roger Waters). San Benedetto ha avuto il privilegio di essere la sua città adottiva. Quant’è importante per lei preservare questo tipo di memoria condivisa nel rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito?

È importantissimo ricordare il sacrificio che hanno fatto tanti soldati per difendere la nostra libertà. Tanti giovani britannici hanno perso la vita per liberare l’Italia e la loro memoria va custodita. Proprio questo fine settimana ero con la mia famiglia ad Anzio, e ovviamente il pensiero non può non andare allo sbarco del 1944, tra cui c’era anche Shindler. I valori che condividiamo come Paesi democratici sono molto importanti oggi, che sono passati 80 anni, è sotto gli occhi di tutti visto ciò che sta accadendo nel mondo.

Avendo appunto citato Anzio e la Seconda Guerra Mondiale, non si può non pensare all’attualità. Visti i tentativi di mediazione diplomatica dei leader mondiali, crede che si possa imparare dagli errori del passato e arrivare, senza escalation, finalmente a una pace duratura?

Credo che sia importante non dimenticare che la sovranità e la libertà sono diritti fondamentali da preservare per gli Stati. Lo vediamo oggi con l’attacco e l’invasione illegale della Russia sull’Ucraina. Dobbiamo cercare di proteggere questi valori e diritti ogni giorno senza dare mai nulla per scontato.

Passando al tema della Brexit, il Regno Unito resta una meta molto ambita da tanti giovani italiani. Che messaggio si sente di dare a chi sogna di vivere o lavorare lì?

Il Regno Unito e l’Italia condividono una grande amicizia e valori comuni e ne siamo molto orgogliosi. Abbiamo oltre 500 mila italiani nel Regno Unito che danno un grande contributo, dagli ingegneri ai ricercatori. Il Regno Unito resta un Paese aperto e accogliente, siamo molto lieti di avere così tanti italiani con noi e continueremo a riceverli molto volentieri.

Chiudiamo con una nota di colore: Italia aspettative vs realtà. Ho letto in un’intervista che lei ha visitato tutte le 20 regioni italiane nei primi 100 giorni di incarico. Qualche luogo comune è stato confermato o smentito?

Sono riuscito a visitarle tutte. Io amo l’Italia, tanto. Sono cresciuto da piccolo per un po’ in Italia: mio padre era ufficiale della marina britannica e, dagli 8 agli 11 anni, la mia famiglia abitava vicino alla base della NATO a Napoli. Della mia infanzia conservo dei bellissimi ricordi, ho sempre amato e ammirato l’Italia. Mi ritengo molto fortunato di esservi tornato come ambasciatore e lascerò qui per sempre un pezzo del mio cuore.