SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Harry, ieri sarebbero stati centodue. Io continuo a contarli. Nella tua Porto d’Ascoli tutto va bene, è arrivata l’estate, quella “italiana” che, come dicevi tu, “il sole arriva a giugno e va via a settembre”. Sappi che per me Via Shindler già esiste, mi dicono occorra aspettare almeno dieci anni dalla morte, non so tu ma io non ho mica fretta. Auguri ovunque tu sia.

M. S.