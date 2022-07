GROTTAMMARE – Di seguito una nota stampa di Gian Filippo Straccia, presidente del Comitato cittadino Restyling del lungomare:

“Siamo giunti alla seconda settimana di luglio e i lavori sul lungomare fervono alacremente.

La nuova viabilità, la mancanza di parcheggi mucchi di materiali e mezzi meccanici continuano in viale della Repubblica a farla da padrone.

I fatti smentiscono il sindaco che aveva detto in una pubblica intervista che i lavori il 15 giugno sarebbero finiti. Ormai le dichiarazioni del sindaco quando presenta un cronoprogramma dei lavori pubblici non vengono mai rispettate.

Non vorremmo più evidenziare ritardi, errori nella gestione dei lavori pubblici. Ma i fatti parlano da soli.

In ogni capannello di cittadini non si parla d’altro. E “leitmotiv” : ma proprio in piena estate dovevano farsi questi lavori?

Altro argomento che in questi giorni fa discutere e non possiamo sottacere è quello riguardante la maggioranza consiliare. Si è sempre ritenuta autosufficiente e pronta a dare lezioni di buona amministrazione. Ultimamente invece vediamo sempre più spesso che riceve uno strano consenso da parte della minoranza di centro destra, sugli argomenti più disparati. Delle due l’una, o è cambiata la maggioranza nel rapportarsi alla minoranza di centro destra o è cambiata la minoranza di centro destra nel rapportarsi alla maggioranza”.