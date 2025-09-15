GROTTAMMARE – Giornata di festa sul lungomare e in Piazza Kursaal per la giornata clou della Grottammare Sport Week, iniziata il 1° settembre e in programma fino al 24.

Presenti quasi 300 atleti e 17 associazioni, con altrettanti sport messi a disposizione dei bambini dai 3 ai 14 anni.

Tra le realtà presenti: 43° Parallelo Volley, Bocciofila Grottammare, C.T. “F. Beretti”, Associazione Cronometristi Piceni, Chiara Di Iulio Volley Academy, Circolo Velico Ischia, Danzarte Academy, Judo Yanagi, Palestra Perfect, Palestra Studio Movimento, Passi nel Bosco, Sporting Grottammare, Union Fortitudo Basket, Unione Rugby Sambenedettese, Il Faro Basket, Unione Sportiva ACLI Marche, World Sporting Academy e Cooperativa Il Faro. Dal calcio a 5 al rugby, dalla pallavolo alle bocce, dalla ginnastica artistica alla danza, fino a tennis, vela e basket: una varietà di discipline che ha offerto a tutti i bambini l’occasione di scoprire nuove passioni sportive.

Il sindaco di Grottammare Rocchi ha dichiarato:” Una bellissima giornata di sport, dove tutte le associazioni si sono messe a disposizione della città. È stata una domenica all’insegna dell’unione, del fare rete e dell’esibizione. Ringrazio tutte le associazioni e i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”. Alle sue parole si è unito anche Nicolino Giannetti, delegato allo sport del comune:” Grottammare merita una vetrina di sport importante. Ci sono moltissime associazioni locali e limitrofe che stanno alzando il livello, e siamo contenti se questa festa diventa occasione per farsi conoscere e confrontarsi tutti insieme. Con questa seconda edizione abbiamo già fatto crescere i numeri: la Grottammare Sport Week è un modo per alzare il sipario e mostrare alla città tutta l’energia che lo sport ha da offrire”.

Il palco si è aperto anche con un momento particolarmente emozionante: la consegna della maglia ufficiale della Grottammare Sport Week da parte del sindaco Alessandro Rocchi al Grottammarese dell’Anno 2025, Lorenzo Cameli. Un gesto simbolico che ha voluto celebrare i suoi successi sportivi: Cameli, ha portato il nome della città in Italia e nel mondo con il titolo di Campione Italiano Assoluto d’Altura 2024 e il Guinness dei Primati con la traversata in Laser.

A scandire i tempi della manifestazione ci hanno pensato Edoardo Ciriaci e Paulina Pieprzka, che hanno guidato il pubblico tra sport, racconti e applausi.